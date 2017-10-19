Ник Вуйчич выступил перед мордовскими ребятами на Фестивале молодежи и студентов

Знаменитый мотивационный спикер Ник Вуйчич выступил на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Этого события на форуме ждали с самого первого дня. Для того чтобы попасть на мероприятие, участники фестиваля занимали очередь за пару часов до начала. Аудитория в 1200 человек встречала оратора стоя.

Ник Вуйчич откровенно говорил о пережитом, делился тайнами личных внутренних побед. Спикер пытался донести до молодежи истины о неизбежности счастья, учил правильно воспринимать неудачи и ничего не бояться.

Выступление на тему "Мотивация и жизнь" прошло два раза. Выступление Вуйчича не оставил равнодушными и ребят из мордовской делегации.

Источник: izvmor.ru