В Мордовии 93 человека насмерть отравились спиртом

В течение 9 месяцев 2017 года в Мордовии 93 человека умерли от отравления спиртсодержащей продукцией. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого год эта цифра возросла на 40 человек. Основное количество жертв - мужчины трудоспособного возраста.

По данным ведомства, 67 человек отравились насмерть этиловым спиртом, 22 - метиловым, 1 - изопропиловым и 3 - суррогатами алкоголя. Больше всего смертельных отравлений произошло в Саранске – 31 случай. В Зубово-Полянском районе зафиксировано 9 случаев, в Красносолободском - 7, в Рузаевском, Ардатовском и Ромодановском районах – по 5.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru