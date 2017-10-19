Автогонщики со всей России едут в Мордовию на "Золотые горы"

21 октября в Чамзинском районе Мордовии состоится автокросс "Золотые горы". Организаторы сообщили, что участниками соревнований, помимо хозяев, станут гонщики из Йошкар-Олы, Рязани, Арзамаса, Пензы и Нижнего Ломова.

Гонки состоятся в пяти классах спортивных автомобилей: Д2-Юниор (дети до 18 лет, автомобили "Ока"); Д2Н (стандартные автомобили ВАЗ с передним приводом, "Рено-Логан"); Д2-Классика (автомобили ВАЗ, ИЖ, АЗЛК с задним приводом); Д2-2500 (автомобили "Волга"); Super-1600 (автомобили максимальной форсировки).

Всем зрителям обещают незабываемые эмоции.

Источник: izvmor.ru