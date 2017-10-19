Виртуоз аккордеонист Александр Поелуев даст два концерта в Саранске

Многократный победитель всероссийских и международных конкурсов, дважды победитель Кубка мира среди аккордеонистов-2002 Александр Поелуев снова придет в Саранск с сольным концертом.

Нужно отметить, что в его плотно расписанном концертном графике не только лишь отечественные города, однако и приглашения выступить за рубежом. Буквально на днях он вернулся из Германии, где так же выступил с сольной программой. При этом он непосредственно занимается организаций ежегодного конкурса-фестиваля "Аккордеон Плюс" в родном для него Ростове.

Тем не менее, при любой возможности Александр с удовольствием приезжает с выступлениями в Мордовию, которую также считает родной, так как тут жили его предки и есть немало родных. А руководство Саранского музыкального училища им. Кирюкова отныне ранее регулярно приглашает его, для того чтобы молодые музыканты слышали и видели, как играют мэтры.

Кстати, и непрофессиональная местная публика, которой хоть раз пришлось посетить концерт Александр, тут же записывалась в поклонники аккордеониста. Наверняка, для них тоже будет приятно узнать, что 31 октября Александр сыграет большую сольную программу в концертном зале Саранского музучилища. Желающие могут еще раз насладиться его виртуозностью.

Источник: izvmor.ru