"Мордовия" добыла волевую победу над "Юниором" в первом матче

Хоккеисты "Мордовии" одержали тяжелую победу над курганским "Юниором", который в нынешнем сезоне прослыл грозой авторитетов. Встреча в Саранске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Юниор" вышел вперед уже на 52-й секунде матча – в большинстве отличился Трухачев. На 16-й минуте Колычев с передачи Швейкина восстановил равенство в счете. Победный гол на 42-й минуте забил Дубинин. Итог – волевая победа "Мордовии".

"Мордовия" – "Юниор" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 – Трухачев (Безносов, Юшков) (00:52) (больш.)

1:1 – Колычев (Швейкин) (15:46)

2:1 – Дубинин (Абозин, Кружилин) (41:03) (больш.)