"Мордовия" - вторая по посещаемости команда в первенстве ВХЛ

Опубликован рейтинг посещаемости команд первенства ВХЛ по итогам сентября. В этом рейтинге "Мордовия" занимает почетное второе место, уступая лишь "Алтаю". На матчи команды из региона-13 в среднем приходит по 1477 зрителей (у "Алтая" этот показатель – 2150 человек). Тройку лучших команд в табеле о посещаемости замыкают "Чебоксары", на матчи которых в среднем ходит по 900 человек. Правда, отметим, что домашняя арена чебоксарцев вмещает 7,5 тысяч зрителей.

Посещаемость "Мордовии" в среднем выше, чем по всей лиге (1012). Стоит добавить, что "Алтай" и "Мордовия" являются единственными из 9 команд лиги, на чьи матчи в среднем ходят больше тысячи человек.

Источник: Бизнес Online