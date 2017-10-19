В одном из сел Ардатовского района готовы продать 23 тонны высококачественного лука

В селе Кечушево Ардатовского района пропадают тонны экологически чистого лука. В этом году данный овощ уродился как никогда крупный.

Как уже сообщалось ранее, сетками с луком забиты все сараи, погребицы и предбанники в домах села. В среднем в каждом дворе его по 2-3 тонны, а у некоторых на продажу приготовлено до 6 тонн.

В общей сложности, в селе имеется 23 тонны лука, готового к продаже, сообщили в сельской администрации. За всю осень в село заезжала лишь одна машина, принимали лук почти даром – 8 рублей за килограмм. С тех пор желающих приобрести качественный овощ не нашлось.

Источник: izvmor.ru