Трехлетняя девочка из Саранска отравилась, выпив капли для носа

Трехлетняя жительница Саранск серьезно отравилась каплями для носа "Нафтизин". Известно, что малышка была в комнате одна. Она залезла в шкаф и нашла капли, после чего открыла крышку и выпила практически все, что было в бутылочке.

Через некоторое время ребенку стало плохо. Родители вызвали девочке "скорую", ребенка госпитализировали. В больнице малышке поставили диагноз: острое отравление лекарственным средством. Сейчас пострадавшая пошла на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

Как отмечают специалисты, 10 мл 0,1% раствора "Нафтизина" может стать смертельной дозой для ребенка до 6 лет.

Источник: izvmor.ru