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Трехлетняя девочка из Саранска отравилась, выпив капли для носа

Трехлетняя девочка из Саранска отравилась, выпив капли для носа

Трехлетняя жительница Саранск серьезно отравилась каплями для носа "Нафтизин". Известно, что малышка была в комнате одна. Она залезла в шкаф и нашла капли, после чего открыла крышку и выпила практически все, что было в бутылочке.

Через некоторое время ребенку стало плохо. Родители вызвали девочке "скорую", ребенка госпитализировали. В больнице малышке поставили диагноз: острое отравление лекарственным средством. Сейчас пострадавшая пошла на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

Как отмечают специалисты, 10 мл 0,1% раствора "Нафтизина" может стать смертельной дозой для ребенка до 6 лет.


Источник: izvmor.ru