Жительница Мордовии попалась в Skype на уловку мошенника, прикинувшегося ее родственником

Жительница Ковылкинского района лишилась 12 тысяч рублей, став жертвой мошенника в Сети. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 43-летняя жертва получила по Skype письмо от родственника, в котором он просил занять ему вышеуказанную сумму. Дама перевела деньги на указанный счет, а спустя время узнала, что владелец аккаунта денег не просил.

Оказалось, что страницу мужчины взломали злоумышленники, написавшие от его имени. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Республиканское МВД призывает жителей региона быть более внимательными и осторожными.

Источник: 13.мвд.рф