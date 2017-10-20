Житель Саранска, устроивший смертельную резню в Тульской области, сдался полиции

В Мордовии задержан предполагаемый убийца жителя Тульской области. Трагедия произошла в ночь на 15 октября, сообщили в пресс-службе СКР по РМ. Около дома культуры в городе Узловая было найдено тело 29-летнего мужчины с ножевыми ранами.

Как удалось установить следствию, после дискотеки в ДК компания пьяных молодых людей вышла на улицу, и около здания неизвестный напал на одного из них с ножом. Полученные потерпевшим раны оказались смертельными.

В течение нескольких дней преступника не могли задержать, однако 18 октября он сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Убийцей оказался 23-летний житель Саранска, во время совершения преступления он находился в Тульской области в командировке.

Источник: mordovia.sledcom.ru