Летучие мыши нападают на жителей Саранска в квартирах

В Саранске местных жителей атакуют летучие мыши. В городе зафиксировано уже несколько случаев их внезапного вторжения в квартиры горожан. Встречи, по словам жителей города, носили не очень приятный характер.

Так, на улице Ворошилова летучая мышь неожиданно залетела в окно квартиры. Она начала метаться по комнате, напугав до полусмерти кота и его владельца. Им пришлось уйти в иную комнату, для того чтобы прийти в себя. А потом молодой человек и его верный кот начали охоту на ночную гостью. "Спецоперация" завершилась благополучно и ее прогнали. Однако молодому человеку пришлось обращаться к медицинским работникам за антирабической помощью.

Второй инцидент случился в доме на улице Ульянова, где летучая мышь поджидала владельцев в темном уголке комнаты. Когда вспыхнул свет, то ей это не понравилось, и она бросилась на потревожившего ее человека. Пришлось тому отбиваться от нее шваброй. Противоборство закончилось победой владельца дома. Поверженного зверя он выкинул из своего жилища, а на следующий день поспешил в больницу, где ему также прописали курс прививок от бешенства.

Был еще один инцидент, когда летучая мышь залетела в форточку квартиры уроженки Саранска. Общими усилиями жильцов летучую мышь вернули на улицу.

Источник: izvmor.ru