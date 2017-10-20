В Саранске спасатели боролись с ледяным дождем, аммиаком и взрывом

Саранские спасатели в рамках командно-штабных учений устраняли последствия условного взрыва и разлива аммиака.

По одной легенде, на территории молочного комбината разлилось 3,5 тонн едкой жидкости. В зону заражения попали жилые дома на улицах Попова, Розы Люксембург и объекты с массовым пребыванием людей.

По иной вводной, в детско-юношеской спортивной школе в поселке Луховка взорвался газовый баллон. Межэтажные перекрытия рухнули, начался пожар. Погибли и пострадали люди.

Вдобавок было отработано управление проведением мероприятий по переводу системы гражданской обороны Саранска на военное время. Организована работа пункта временного размещения, подвижного пункта питания, пункта санитарной обработки, сборного эвакуационного пункта и станции обработки техники.

Источник: izvmor.ru