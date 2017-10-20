В Мордовии ВАЗ врезался в МАЗ: трое пострадавших

В Атяшевском районе Мордовии произошло ДТП с участием большегруза. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, на трассе Комсомольский – Атяшево – Ардатов столкнулись ВАЗ-2112 и МАЗ в составе полуприцепа.

Предварительно известно, что водитель легковушки не учел дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грузовик. В результате аварии серьезно пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в районную Атяшевскую больницу. Кроме того, травмы получили две пассажирки ВАЗа. Их доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13