Ночная погоня в Саранске завершилась госпитализацией двух человек

В ночь на 19 октября в Мордовии случилась самая настоящая полицейская погоня за преступником. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что стражи порядка пытались остановить "Приору", однако водитель "Лады" лишь увеличил скорость.

Полицейские организовали погоню. В результате нарушителя догнали на улице Сущинского, где ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся. В больницу были доставлены не только 25-летний водитель-нарушитель, но и его 20-летний пассажир. Разбираться с ними правоохранители будут после выздоровления.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13