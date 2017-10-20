Лихую погоню с ДТП в Саранске устроил 25-летний пьяный автоугонщик

Представители МВД по РМ сообщили детали недавней ночной погони в Саранске.

Сообщается, что за рулем "Приоры" пребывал нетрезвый 25-летний уроженец села Вертилим. Обнаружилось, что автомобиль был угнан со двора одного из домов по проспекту 70 лет Октября. Правонарушитель выпивал в компании, к которой присоединился собственник машины.

Угонщик, воспользовавшись ситуацией, завел авто и поехал с другом кататься по ночному городу. Но своевременно был замечен работниками полиции.

На данный момент решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

Источник: izvmor.ru