В Саранске обсудили застройку "города будущего"

Председатель Правительства РМ Владимир Сушков провел собрание по вопросам застройки территории около стадиона "Мордовия Арена".

Главной темой разговора стало благоустройство, в частности, строительство автодорог, тротуаров, парковок, локальных очистных сооружений, прокладка линий связи, берегоукрепление реки Инсар.

Также на собрании обсуждались вопросы, возникающие в процессе строительства многоквартирных жилых зданий.

По словам главы РМ Владимира Волкова, все должны осознавать, что новейший жилой комплекс, возводимый в рамках подготовки к ЧМ-2018, это особенный город будущего. По этой причине существуют специальные требования к нашим строителям и проектировщикам.

Источник: izvmor.ru