В Мордовии оштрафовали машиниста автовышки за смерть рабочего

В Саранске суд прекратил уголовное дело в отношении машиниста автовышки, по вине которого умер рабочий.

Напомним, что в марте этого года бригада строителей ремонтировала крышу многоэтажного дома на улице Попова. Водитель бортового крана-манипулятора поднимал в строительной люльке двух человек. На высоте 5-го этажа корзина сорвалась и упала вниз. Один из работников от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Согласно данным СУ СКР по РМ, вес пребывавших в корзине работников со строительным материалом превысил 250 килограмм при допустимой массе грузоподъемности не более 200 кг. Из-за этого произошло разрушение конических подшипников поворотного механизма корзины.

Обвиняемый вину свою признал целиком, возместил потерпевшей стороне моральный вред и просил прекратить в отношении него уголовное дело. Пострадавшая сторона не возражала против этого. Суд, рассмотрев все обстоятельства процесса, закрыл уголовное дело и назначил подсудимому судебный штраф в размере 15 000 рублей.

Источник: izvmor.ru