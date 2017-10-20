"Мордовия" крупно проиграла "Юниору" в повторном матче

Хоккеисты саранской "Мордовии" не смогли совладать с курганским "Юниором" в ответном матче первенства ВХЛ. Встреча в Саранске завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед на 5-й минуте – отличился Абозин. Первый период так и завершился со счетом 1:0, однако в течение оставшихся 40 минут "Юниор" забил 4 гола, не пропустив ни одного. Последняя шайба была забита в пустые ворота, когда тренеры "Мордовии" сняли вратаря, пытаясь спасти игру.

"Мордовия" – "Юниор" - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Шайбы:

1:0 – Абозин (Саразов) (04:33)

1:1 – Вараница (Пищальников, Мехоношин) (35:27) (больш.)

1:2 – Маньщиков (Пищальников) (37:41)

1:3 – Черников (Шевнин) (54:02)

1:4 – Пищальников (Леонтьев) (59:00).