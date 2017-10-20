Юрий Воробьев: "На что можно рассчитывать, забрасывая по одной-две шайбы?"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал поражение от "Юниора" (1:4) в повторном матче первенства ВХЛ.

"В желании и борьбе нашей команде не откажешь, но на деле получается такой результат. Главная причина сегодняшней неудачи, я считаю, неудачная реализация моментов. Я не скажу, что сегодня мы доминировали, но, по крайней мере, вели в счете и во втором периоде имели массу моментов, чтобы увеличить свое преимущество.

Могу только поблагодарить соперника, что они преподали нам такой урок. Они выдержали и перетерпели в начале матча наш натиск, а потом реализовали свои моменты. Вкратце могу сказать, что у меня большие претензии к нападающим. Забрасывая по одной-две шайбы, на что можно рассчитывать? Соперник показал достойную игру и те три очка, которые они заработали, я считаю, заслуженные", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru