«Ростелеком» в 2017 году обеспечит высокоскоростным доступом в интернет 3 134 медицинских организации

ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали государственный контракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет в 2017 году.

Ранее, 29 сентября 2017 года, вышло Распоряжение Правительства РФ (№2094-р) о назначении ПАО «Ростелеком» в 2017 году единственным поставщиком такой услуги.

До конца года доступом в интернет будут обеспечены 3 134 организации, а общая стоимость услуги составит 1,93 млрд рублей. Объекты будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных для каждого подключения составит не менее 10 Мбит/с.

Созданная инфраструктура позволит применять в России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

По предварительным данным, для исполнения поручения Президента РФ, до конца 2018 года предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет 13 890 медицинских организаций.