Даниил Юнышев: Самоотдача у таких команд, как "Юниор-Спутник", всегда зашкаливает

Нападающий ХК "Мордовия" Даниил Юнышев поделился ожиданиями от матчей с нижнетагльским "Юниором-Спутником". Стоит отметить, что Юнышев является уроженцем Нижнего Тагила.

"Определенные чувства, конечно, буду испытывать. Я родился в этом городе и там же начал заниматься хоккеем. В этом сезоне у них команда омолодилась и во многом изменилась. Из того состава, который играл при мне, осталось, может быть, человека 3-4. Ребята молодые, будут биться с нами. Уверен, что игры пройдут на высоких скоростях и в упорной борьбе.

Когда я был в Нижнем Тагиле, то рассчитывал играть за основу "Спутника". Получилось так, что меня отправили в молодежный состав. Это задевает самолюбие, и мотивация была огромная – вернуться в первую команду. К тому же, все тренера из основы на домашних матчах, как правило, сидят на трибунах и смотрят за тобой.

Нам в предстоящих матчах легко не будет. Ребята молодые, может быть у них не столько техники, сколько желания. Самоотдача у таких команд всегда зашкаливает и это помогает им побеждать", - приводит слова Юнышева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru