Первый матч между "Мордовией" и "Юниором-Спутником" пройдет без зрителей

Матч первенства ВХЛ между "Мордовией" и "Юниором-Спутником", запланированный на 22 октября, пройдет на Малой арене без зрителей. Связано это с техническими проблемами. Начало встречи - в 13:00, сообщает пресс-служба "Мордовии".

"Возврат денег за билеты на этот матч осуществляется в кассах Ледового Дворца. О том, где пройдет игра завтра, будет сообщено дополнительно. Хоккейный клуб "Мордовия" приносит свои извинения всем болельщикам!" – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, предыдущим соперником саранских хоккеистов был "Юниор" из Кургана. Команды обменялись победами в Саранске. "Мордовия" выиграла первую игру со счетом 2:1, а затем уступила - 1:4.

Источник: hcmordovia.ru