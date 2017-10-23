В Пензе пойдут под суд бандиты, ограбившие семью в Мордовии

В Пензе пойдет под суда банда, которая совершала нападения на пенсионеров в разных регионах РФ. Как сообщили в пресс-службе СКР по Пензенской области, преступники пытали, грабили и убивали беспомощных людей.

В банду входили четыре человека: три мужчины и одна женщина. В частности 18 декабря 2014 года 37-летний мужчина с товарищами вломился в дом семьи в Зубово-Полянском районе Мордовии. Избивая своих жертв, мучители требовали денег. В итоге налетчики обыскали дом и унесли 80 тысяч рублей.

Отметим, что убивали своих жертв бандиты не на территории Мордовии – это произошло во время нападений в Рязанской, Пензенской и Липецкой области.

Источник: СКР по Пензенской области