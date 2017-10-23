В Саранске обокрали безногого инвалида

Инвалид из Саранска сообщил в полицию, что стал жертвой ограбления. По словам 33-летнего пострадавшего, у него пропали сотовый телефон и кредитная карта.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, полицейские установили причастность к преступлению двух мужчин. Они подошли к инвалиду и попросили денег в долг. После этого он и обнаружил пропажу имущества.

Вскоре был задержан 37-летний безработный. Оказалось, он знал, что у сидящего на лавочке мужчины протезы выше колен. Выбрав момент, вор вытащил из кармана жертвы вещи. На следующий день смартфон он подарил своему товарищу, а карту выбросил.

В отношении вора возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф