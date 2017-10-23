Полиция разыскивает водителя, который сбил 19-летнюю девушку в Рузаевке и сбежал

В Мордовии разыскивают водителя, который сбил человека и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел вечером 19 октября на улице Титова в Рузаевке, напоминают в пресс-службе ГИБДД по РМ. Около дома №3 машина (по словам очевидцев, это был ВАЗ темного цвета, номера 58-го региона) сбила 19-летнюю девушку.

Пострадавшая получила ушибы и ссадины. Водитель предпочел не задерживаться на месте аварии.

"Если вы стали очевидцем этого ДТП, позвоните по телефону в Саранске 8 (8342) 24-64-09 или 002", - сказано в сообщении республиканского ведомства.

Источник: gibdd.ru/r/13