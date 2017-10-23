Пьяная жительница Мордовии укусила полицейского

В Рузаевке под суд пойдет некая гражданка Топорова, которая обвиняется в том, что укусила полицейского. Инцидент произошел 20 августа этого года.

Как сообщили в пресс-службе Рузаевского районного суда, дама была пьяна и вела себя неадекватно. Ее доставили в дежурную часть для разбирательств. Когда старший полицейский стал составлять протокол на нарушительницу, она укусила его за плечо. Страж порядка не пострадал, но данный поступок был расценен как применение насилия в отношении представителя власти.

На предварительном следствии женщина свою вину признала и просила рассматривать дело в особом порядке.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru