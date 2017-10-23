Мошенники из Свердловской области вывели со счета мордовской фирмы более миллиона рублей

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Свердловской области, которые обвиняются в компьютерном мошенничестве.

Сообщается, что в марте 2015-го они взломали компьютер одной из коммерческих фирм, занимавшейся оплатой мобильной связи в Мордовии. С помощью служебных данных они вывели свыше миллиона рублей на собственные банковские счета.

Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Краснодара.

Источник: izvmor.ru