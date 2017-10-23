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Мошенники из Свердловской области вывели со счета мордовской фирмы более миллиона рублей

Мошенники из Свердловской области вывели со счета мордовской фирмы более миллиона рублей

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Свердловской области, которые обвиняются в компьютерном мошенничестве.

Сообщается, что в марте 2015-го они взломали компьютер одной из коммерческих фирм, занимавшейся оплатой мобильной связи в Мордовии. С помощью служебных данных они вывели свыше миллиона рублей на собственные банковские счета.

Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Краснодара.


Источник: izvmor.ru