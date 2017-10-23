В Мордовии адвокат ответит перед судом за покушение на мошенничество

Суд Мордовии рассмотрит уголовное дело очередной "решалы".

Сообщается, что на скамье подсудимых окажется саранский адвокат и ее подруга. В минувшем году женщина решила обмануть собственную клиентку. Она наобещала, что может помочь восстановить ее в списке претендентов на получение социальной выплаты по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей". Для этого, со слов адвоката, женщине нужно было передать чиновникам мэрии Саранска 40 000 рублей. К спектаклю была привлечена знакомая адвоката, которая обязана была выдать себя за госслужащую.

Но жертва мошенничества оказалась умнее и сообщила в правоохранительные органы. В результате при получении крупной суммы адвокат была задержана работниками УФСБ.

Источник: izvmor.ru