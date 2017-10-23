В Мордовии мужчина зарезал своего пасынка

Накануне в Ельниках 36-летний отчим зарезал пасынка.

Сообщается, что вечером "родственники" собрались за столом, во время распития спиртного между ними произошла словесная перепалка. В какой-то момент отчим взял нож и атаковал молодого человека в живот. Спиртное, по всей видимости, настолько затуманило разум, что ранение казалось, несерьезным. Оба легли спать, только лишь рано утром 26-летнего пасынка привезли в больницу, где он скончался на следующий день.

Согласно неофициальным сведениям, между пасынком и отчимом ссоры бывали частенько. Погибший нередко подтрунивал над папашей, который был старше его всего на 10 лет.

Источник: izvmor.ru