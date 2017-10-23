Дороги Мордовии от снега будут очищать 67 единиц техники

В пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород сообщили, что дороги Мордовии от снега предстоящей зимой будут очищать 67 единиц техники. Речь идет о трассе М-5 "Урал" подъезд к г. Саранск, Р-178 "Саранск — Сурское — Ульяновск" и Р-158 "Нижний Новгород – Саратов".

Сообщается, что на уборку будут выходить 25 комбинированных дорожных машин, 16 автогрейдеров, 6 единиц роторных снегоочистителей, 8 экскаваторов и погрузчиков, 3 бульдозера и 9 тракторов со снегоочистительным оборудованием. На сегодняшний день в распоряжении дорожных рабочих уже есть более 26 тысяч тонн пескосоляной смеси и около 5 тысяч тонн реагентов.

Источник: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород