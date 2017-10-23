Семейная пара из Саранска получила условный срок за кражу

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор семейной паре Филлиповых, которая обвиняется в краже по предварительному сговору. В пресс-службе суда сообщили, что жена, работающая в магазине "Рубль Бум", обнаружила в одной из корзин для переноски товаров чужой кошелек. В нем оказались свыше 7 тысяч рублей наличными и кредитная карта.

Так как дама не могла покинуть рабочее место, она позвонила мужу и попросила снять деньги с чужой карты. Мужчина сделал это в ближайшем банкомате (на карте оказалось более 46 тысяч рублей), после чего скрылся с места преступления. Однако злоумышленников нашли, и им пришлось отвечать за содеянное.

В итоге суд вынес свой вердикт - по 1,5 года лишения свободы условно каждому из воров.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru