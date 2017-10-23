В Мордовии расследуют таинственную смерть жителя Темникова

Накануне в Мордовии 60-летнего жителя Темникова доставили в клинику с серьезной травмой головы, однако спасти жизнь пенсионеру Евгению Гуку медикам не удалось.

Правоохранители пытались определить, кто мог быть причастен к нанесению травм Евгению Гуку. Однако долго искать подозреваемого не пришлось. Через некоторое время в полицию пришел 38-летний Сергей Антонов, который сообщил, что он причастен к смерти пенсионера. Антонов объяснил, что сбил собственного соседа на машине.

Но на тот момент у работников полиции уже были показания очевидцев, которые видели, как молодой мужчина избивал Гука. По этой причине легенда с аварией, с помощью которой Антонов, по всей видимости, пытался избежать серьезной статьи, пока не прижилась.

Темниковским МСО СУ СКР по РМ возбуждено уголовное дело, действия Антонова квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Источник: izvmor.ru