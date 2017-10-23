Белорусские ученые заинтересованы в сотрудничестве с Мордовским пединститутом

Этим летом в МГПИ им. Евсевьева открылся Мордовский научный центр Российской академии образования. И теперь же в работе центра участвуют вузы РФ и Беларуси.

На днях тут прошел вебинар, к которому с помощью интернет-связи подключились ведущие научные работники Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, коллеги из Ульяновска, Оренбурга, Саратова, Сургута, Стерлитамака и иных городов.

Активное участие в работе онлайн-конференции, посвященной перспективам сетевого взаимодействия вузов-партнеров в рамках научного центра РАО, приняли педагоги, аспиранты Мордовского пединститута.

В рамках вебинара говорили о проблемах профессионально-творческого саморазвития будущего преподавателя, о модернизации общего и дополнительного образования.

Академик РАО Светлана Чистякова обозначила пути взаимодействия Академии с Мордовским научным центром и особо подчеркнула важность включения в совместную научно-творческую деятельность вузов-партнеров. В ответ на это представители Белорусского педуниверситета высказали заинтересованность в более активной коллективной работе.

Источник: izvmor.ru