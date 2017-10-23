Жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме 12 иностранцев

Жительница поселка Кадошкино оказала услугу иностранным гражданам, фиктивно прописав их на своей жилплощади. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 12 мужчин прибыли в регион-13 на заработки из соседней страны. Они работали в строительной фирме, а жили в вагончиках. Чтобы избежать проблем с миграционной службой, им была нужна прописка, которую им и предоставила подозреваемая.

Полицейским предстоит установить, насколько бескорыстными были мотивы местной жительницы. Вполне вероятно, что за свою услугу она взяла с иностранцев плату.

В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку.

Источник: 13.мвд.рф