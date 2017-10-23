В Мордовии бывшего сотрудника колонии отправили в тюрьму за взяточничество

Бывший сотрудник мордовской колонии приговорен к 3,5 годам заключения. Мужчину признали виновным во взяточничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РМ. Кроме заключения, ему предстоит выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

Было установлено, что сотрудник УФСИН Мордовии за деньги передал осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии особого режима, 40 мобильных телефонов. За эти услуги на его банковские карты неизвестные личности перевели 80 тысяч рублей.

Нарушения закона вскрылись в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального МВД и УФСИН.

Источник: mordovia.sledcom.ru