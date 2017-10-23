"Мордовия-2001" минимально проиграла "Академии Коноплева" в финале "Приволжья"

Футболисты юношеской команды "Мордовии" (2001 г.р.) в рамках финального турнира первенства России в зоне "Приволжье" уступили команде "Академия имени Коноплева" (Самарская область). Игра получилась упорной, в ней было создано немало голевых моментов, однако итоговый счет оказался минимальным – 1:0 в пользу самарцев.

"В начале встречи было довольно много брака в передачах, но за счет игрового преимущества удалось забить мяч. Потом могли забить еще, но подвела реализация. Концовка матча для нас получилась достаточно нервной, дали несколько шансов хозяевам поля со стандартных положений. Результатом встречи удовлетворен, игрой – нет", - заявил наставник "Академии" Дмитрий Галкин.

Источник: izvmor.ru