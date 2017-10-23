Инцидент в Ширингушской школе может обернуться уголовным делом

Представители прокуратуры Мордовии сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по прецеденту несчастного случая в Ширингушской школе Зубово-Полянского района республики.

Напомним, на прошлой неделе восьмилетняя девочка поступила в местную клинику с травмой пальца, где ей был поставлен диагноз "ампутация ногтевой фаланги". Как стало известно, инцидент произошел на перемене, девочка закрывала дверь и прищемила палец.

По словам главврача Зубово-Полянской районной больницы Александра Бабина, здоровью ребенка ничего не грозит. Уже после случившегося преподаватели мгновенно вызвали "скорую помощь". Девочка была оперативно доставлена в приемный покой, где ей оказали помощь. В настоящее время ребенок лечится амбулаторно у травматолога. Палец сохранен, произошла частичная ампутация мягких тканей.

А вот в районном управлении образования о травмированной в Ширингушской школе ученице ничего не ведали. Только лишь после телефонного звонка в школу представительница администрации пояснила, что инцидент не столь страшный, никакой ампутации перста не было. Дети играли на перемене, второклассница защемила палец.

Между тем инцидент может обернуться уголовным делом. В правоохранительных органах Зубово-Полянского района информируют, что сроки проведения проверки продлены вплоть до 10 дней, ее итоги покажут, есть ли в случившемся состав правонарушения. Соответственно, тогда будет принято решение, возбуждать уголовное дело либо нет.

Источник: izvmor.ru