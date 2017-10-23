Жителю Мордовии вынесли приговор за расстрел недруга из травматического пистолета

Кочкуровский районный суд вынес приговор жителю Мордовии, который прострелил голову своему недругу. В пресс-службе суда сообщили, что драка со стрельбой произошла в январе этого года в селе Кочкурово. Тогда группа молодых людей весело гуляла на площади. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Тогда один из участников конфликта достал травматический пистолет "Оса" и в упор выстрелил своему оппоненту в голову, после чего нанес несколько ударов по голове ногами. Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы.

Обвиняемый свою вину не признал, но выразил сожаление о случившемся. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил его к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, он был обязан заплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Источник: kochkurovsky.mor.sudrf.ru