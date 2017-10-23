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Жителю Мордовии вынесли приговор за расстрел недруга из травматического пистолета

Жителю Мордовии вынесли приговор за расстрел недруга из травматического пистолета

Кочкуровский районный суд вынес приговор жителю Мордовии, который прострелил голову своему недругу. В пресс-службе суда сообщили, что драка со стрельбой произошла в январе этого года в селе Кочкурово. Тогда группа молодых людей весело гуляла на площади. В какой-то момент между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Тогда один из участников конфликта достал травматический пистолет "Оса" и в упор выстрелил своему оппоненту в голову, после чего нанес несколько ударов по голове ногами. Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы.

Обвиняемый свою вину не признал, но выразил сожаление о случившемся. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил его к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, он был обязан заплатить потерпевшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.


Источник: kochkurovsky.mor.sudrf.ru