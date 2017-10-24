В Саранске металлический столбик удержал "Весту" от вылета на тротуар

В минувшую субботу, 21 октября, в Саранске произошло сразу несколько аварий. Одна из них приключилась на Химмаше.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе "Привет, сейчас, Саранск" в соцсети "ВКонтакте". Как стало известно, "Лада Веста" пробила дорожное ограждение и едва не вылетела на тротуар. К счастью, машину остановил металлический столбик, на котором она повисла.

По словам подписчиков группы, за рулем машины находилась девушка. Информации о ее состоянии нет. Также неизвестно, что стало причиной ДТП. Возможно, автоледи просто перепутала педали газа и тормоза или же стала жертвой скользкой дороги.

Источник: Соцсети