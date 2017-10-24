Александра Терешкина из Мордовии выиграла Кубок России по велоспорту-ВМХ

В Саранске завершился розыгрыш Кубка страны по велоспорту-ВМХ. За медали сражались не только хозяева, спортсмены Мордовии, но и представители ряда других регионов РФ (в частности, Москвы и Мособласти), а также гонщики из Республики Беларусь.

По итогам семи этапов победителем Кубка России среди женщин в категории "Элита" стала воспитанница СШОР РМ по велоспорту Александра Терешкина. Отметим, что в прошлом году она завоевала бронзу этих соревнований. Серебряным призером в этом году стала одноклубница Терешкиной Марина Шамахина, бронзовым - Наталья Афремова из Пензы.

У мужчин в категории "Элита" первенствовал Павел Малышенков, который является воспитанником мордовской школы ВМХ, но сейчас выступает за Москву, представляя СШОР "Нагорная" Москомспорта. Обладателем серебряной медали стал Владислав Неяскин, третье место занял Артем Бояров.

Источник: mordovia-sport.ru