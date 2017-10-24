"Двенадцатая" и "Газель" столкнулись под Саранском: водитель ВАЗа в тяжелом состоянии

Вечером 21 октября под Саранском произошло серьезное ДТП. Неподалеку от поселка Луховка столкнулись вазовская "двенадцатая" и фургон "Газель".

Известно, что в аварии пострадали два человека. Водитель легковушки находится в тяжелом состоянии. Очевидцы считают, что вероятной причиной аварии стали скользкая дорога и невнимательность.

По факту ДТП ведется проверка.

Напомним, 21 октября в Пензятке произошла авария с участием КамАЗа и легковушки "Дэу Нексия". Было установлено, что "Дэу" выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу фуре, которая перевозила песок. В результате произошло столкновение. От удара "Нексию" отбросило в кювет.