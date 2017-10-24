"Рузаевка" выиграла бронзовые медали чемпионата Мордовии по футболу

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Мордовии по футболу. По итогам встреч определился бронзовый призер первенства. Третье место заняли футболист "Рузаевки", которые в 20-м туре на выезде минимально обыграли ковылкинский "Спартак" – 1:0. Судьбу встречи решил единственный точный удар Евгения Редькина.

Напомним, ранее ФК "Саранск" досрочно оформил чемпионское звание, а команда МГУ стала обладателем серебряных медалей. Прошлогодний чемпион – "Плайтерра-Зубова Поляна" - завершил чемпионат на четвертом месте, оставшись на этот раз без медалей.