Ряды ВК "Сарансккабель-Мордовия" пополнили 7 новичков

Волейбольный клуб "Сарансккабель-Мордовия" в нынешнее межсезонье пополнился семью новыми игроками. Об этом сообщает пресс-служба клуба в соцсети "ВКонтакте".

Защищать цвета клуба из региона-13 отныне будут: блокирующие Кирилл Цуканов (последний клуб – "Ока из Калуги) и Алексей Казаков ("Динамо-МГТУ"), диагональный Сергей Кондояниди ("Тамбов"), связующий Андрей Сергеев ("Чебоксары"), а также доигровщики Илья Хилько ("Динамо" Ленобласть), Антон Вертелецкий (СДЮСШОР, Белгород) и Эльдар Ахунов ("Локомотив-СВРЗ".

Кроме того, в тренерский штаб клуб вошел Алексей Красников, который долгое время работал в системе "Белогорья" и "Уфы".

Источник: Сарансккабель-Мордовия