Поезд-музей РЖД доедет до Мордовии 25 октября

В среду, 25 октября, в Рузаевку прибудет поезд-музей российских железных дорог. Девять специальных выставочных вагонов, в которых можно ознакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта, будут доступны для посетителей с 15:00 до 20:00.

В передвижном выставочно-лекционном комплексе представлены действующие макеты железнодорожных станций и переездов, интерактивные тренажеры. Посетителям рассказывают об экспонатах квалифицированные экскурсоводы.

Отметим, что выставочный поезд-музей путешествует по всей стране с 3 августа 2011 года.

Источник: "Известия Мордовии".