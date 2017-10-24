Интернет-мошенница из Саранска "развела" 20-летнюю девушку из Башкирии

20-летняя жительница Башкирии стала жертвой интернет-аферистки из Саранска. Жертва заинтересовалась объявлением о продаже гаджета в социальной сети "ВКонтакте". По переписке девушка узнала все подробности продажи смартфона, после чего получила от продавца данные своего паспорта и номер счета, куда перевести деньги.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, покупательница приняла все условия и тут же отправила половину цены устройства. Продавец пообещала, что смартфон будет доставлен в течение четырех дней по почте. Девушка попросила код, чтоб лично отслеживать посылку, на что продавец сказала, что оправит его, когда будет переведена вторая часть стоимости телефона.

Покупательница сообразила, что стала жертвой аферистки и обратилась в полицию.

Источник: 13.мвд.рф