Четыре бани горели в Мордовии на выходных

За минувшие выходные в Мордовии сгорели сразу четыре бани. В субботу пожары произошли в Зубово-Полянском и Краснослободском районах, в воскресенье – в Рузаевском и Инсарском, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ. Во всех четырех случаях обошлось без человеческих жертв.

Пожарные отмечают, что в большинстве случаев бани горят именно в период с вечера пятницы по воскресенье. Чаще всего причиной пожаров становится либо неправильная эксплуатация бани, либо ошибки, совершенные при ее строительстве.

Спасатели настоятельно рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, чтобы избегать происшествий.

Источник: 13.mchs.gov.ru