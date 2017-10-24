Школьники Мордовии от души нахимичили в пединституте

Подобный химический турнир для подростков в Мордовии прошел в первый раз.

Его организовали естественно-технологический факультет МГПИ им. Евсевьева и химический факультет МГУ им. Ломоносова при помощи Департамента образования г. Москвы. Участники - команды школ, которым необходимо было решить ряд проблемных химических задач и защитить собственные варианты их решения. И это были достаточно уникальные задания. Подросткам пришлось попробовать себя в различных ролях: докладчика, оппонента, рецензента.

В процессе турнира участники имели возможность продемонстрировать не только лишь глубокие знания в области химии, однако и показать собственные исследовательские способности, навыки ведения научной дискуссии, владение способностью доказывать свою точку зрения.

В турнирной схватке принимали участие химики 8 школ республики. В упорной борьбе победителями соревнования стали учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей. Данная команда как победитель регионального соревнования вышла в заключительный этап Межрегионального химического турнира, который состоится в январе следующего года в МГУ им. Ломоносова.

А организаторы пообещали, что региональный турнир отныне будет проводиться каждый год.

Источник: izvmor.ru