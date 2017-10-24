Двое жителей Мордовии обокрали пенсионера и продолжили с ним пить

В Мордовии сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже 41 000 рублей с карты 63-летнего пенсионера.

Сообщается, что ими оказались двое жителей поселка Комсомольский. В тот день друзья распивали алкоголь дома у пострадавшего. В процессе застолья владелец жилплощади попросил посетителей сходить в магазин и дал им собственную банковскую карту, назвав пин-код. Уже после покупки алкоголя товарищи обналичили оставшуюся часть средств, которую присвоили себе. Банковскую карту вернули собственнику, с которым продолжили праздник.

О том, что на счету отсутствуют все сбережения, мужчина узнал через 3 дня, когда попытался оплатить картой покупку в магазине.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: izvmor.ru