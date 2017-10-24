Пенсионеры из Теньгушево сами отремонтировали мост

В районном центре Теньгушево теперь есть мост, отремонтированный руками местных пенсионеров. Переправа находится у реки Вичкилейка и дает местным жителям путь на "большую землю".

Мост уже давно требовал ремонта, о чем пенсионеры говорили еще в мае прошлого года в открытом письме к представителям районной власти. Впрочем, основной просьбой того послания было проложить к ним асфальтированную дорогу. Проблема с дорогой частично была решена, а вот с мостом – нет.

В итоге пенсионеры сами собрали деньги на стройматериалы и пришли в назначенное место. Уже спустя три часа "строители" перерезали ленточку и ступили на лично отремонтированный мост.

Источник: izvmor.ru