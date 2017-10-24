В Саранске произошло 35 аварийных отключений тепла

Жители Саранска страдают от отключений теплоснабжения. В мэрии сообщили, что с начала отопительного сезона случилось 35 аварийных отключений подачи тепла.

По словам глав районов города, без теплоснабжения дома остаются чуть ли не каждый день. Так, 23 октября в Ленинском районе без тепла остались 11 многоэтажек. Как оказалось, ресурсоснабжающая организация ОАО "Сарансктеплотранс" установила резиновую прокладку взамен паронитовой, что привело к аварии.

Глава Пролетарского района Александр Кузьмин заявил, что в северо-западной части города почти каждый день по линии "Сарансктеплотранса" происходит как минимум по 2 отключения горячей воды и тепла. А в Октябрьском районе в прошлую пятницу произошло отключение теплоснабжения в 7 многоэтажках на улице Мордовской. Благо, аварию на теплотрассе ликвидировали в течение часа.

Между тем в "Сарансктеплотрансе" отчитались, что все необходимые работы по подготовке к зимнему периоду проведены своевременно.

Источник: izvmor.ru